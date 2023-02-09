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"Враг снова пытается атаковать". В Запорожье слышали взрыв на фоне воздушной тревоги

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 13:11
Запорожье с высоты птичьего полета (скриншот)

Днем 9 февраля вскоре после объявления воздушной тревоги в Запорожье услышали звук взрыва. Об этом сообщают из областного центра сотрудник LIGA.net и еще один источник. 

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Тревогу объявили в 13:03, взрыв прогремел около 13:05.

ДОПОЛНЕНО в 13:17. Запорожская областная военная администрация написала, что "враг в очередной раз пытается атаковать".

"Просьба не распространять фото-, видеоматериалы. Не помогайте враждебным и диверсионным силам ориентироваться на наших родных просторах", – добавили там.

ДОПОЛНЕНО в 13:50. Секретарь Запорожского горсовета Куртев сообщил, что звуки взрывов, которые были слышны в городе, "долетели из соседней общины". "В самом Запорожье на данный момент все спокойно, прилетов не зафиксировано", – добавил он.

Новость будет дополнена с появлением информации.

Євген Пилипенко
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война взрыв ракетный удар Запорожье
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