"Враг снова пытается атаковать". В Запорожье слышали взрыв на фоне воздушной тревоги

Днем 9 февраля вскоре после объявления воздушной тревоги в Запорожье услышали звук взрыва. Об этом сообщают из областного центра сотрудник LIGA.net и еще один источник.

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Тревогу объявили в 13:03, взрыв прогремел около 13:05.

ДОПОЛНЕНО в 13:17. Запорожская областная военная администрация написала, что "враг в очередной раз пытается атаковать".

"Просьба не распространять фото-, видеоматериалы. Не помогайте враждебным и диверсионным силам ориентироваться на наших родных просторах", – добавили там.

ДОПОЛНЕНО в 13:50. Секретарь Запорожского горсовета Куртев сообщил, что звуки взрывов, которые были слышны в городе, "долетели из соседней общины". "В самом Запорожье на данный момент все спокойно, прилетов не зафиксировано", – добавил он.

Новость будет дополнена с появлением информации.

26 января 2023 года армия РФ ударила ракетой Х-47 "Кинжал" по объектам в Запорожье и Киеве.

8 февраля секретарь СНБО Данилов заявил, что новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.

В ISW оценили возможность наступления России на Запорожье – "сил недостаточно".

Євген Пилипенко

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