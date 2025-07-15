У Запоріжжі 17 годин була майже безперервна тривога: на місто летіли 24 "шахеда"
З вечора 14 липня і до опівдня 15 липня Росія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками, через що в обласному центрі понад 17 годин майже безперервно лунала повітряна тривога. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Тривогу у Запорізькій області було оголошено о 19:34 14 липня. Відбій був о 12:38 15 липня. Для Запоріжжя зранку оголошувався відбій, але ненадовго – до 20 хвилин.
Федоров зазначив, що на обласний центр росіяни спрямували 24 "шахеда". І це лише ті, що запускалися безпосередньо по місту – не враховуючи транзитні.
Ворог намагався поцілити у критичну інфраструктуру та мирне населення.
Через російську атаку у Запоріжжі сталося кілька пожеж, вогонь загасили.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного обʼєкта.
Повітряні сили повідомили, що загалом Росія атакувала 267 дронами, близько 200 із них – "шахеди". Збити вдалося 178, ще 66 дронів-імітаторів – локаційно втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.
Зафіксовано влучання 23 БпЛА на семи локаціях. Є падіння збитих дронів на дев'яти локаціях.
- 7 липня по Запоріжжю вдарили три "шахеди": було влучання в університет і біля ТЦК.
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