Зеленський на Сумщині зустрівся з бійцями полку, який першим увійшов у Курську область у 2024-му

Володимир Зеленський з військовими (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у річницю початку Курської операції відвідав Сумську область, він зустрівся з військовими 225 окремого штурмового полку Збройних Сил України. Про це повідомив Офіс президента.

Глава держави відвідав пункт управління 225 окремого штурмового полку. Він зазначив, що військовослужбовці цього підрозділу були першими, хто зайшли на територію Курської області Росії торік та значно поповнили обмінний фонд.

Президент поговорив із командирами, а також заслухав доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки, російські спроби контратак, наступні кроки Сил оборони для звільнення української землі.

"Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення загалом, підготовку новобранців та інструкторів. Командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади", – сказав глава держави, пообіцявши обговорити це питання з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Президент подякував бійцям за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

ДОПОВНЕНО О 19:10. Згодом ОП повідомив, що цього самого дня глава держави відвідав пункт управління 2 десантно-штурмового батальйону 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Зеленський вручив військовим державні нагороди й подякував за участь в Курській операції.

"Була відверта і змістовна розмова з командирами про оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу, наявні проблеми та шляхи їх вирішення. Окремо – про досвід застосування безпілотних систем і боротьби з операторами російських дронів", – додав Зеленський.

Він акцентував, що окремо обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів: вибухівкою, оптоволокном та іншими необхідними компонентами.

Глава держави нагадав, що вже доручив на Ставці підготувати чіткий порядок дій, який дозволить бригадам напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП