Зеленский встретился с бойцами полка, вошедшего первым в Курскую область в 2024 году

Владимир Зеленский с военными (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в годовщину начала Курской операции посетил Сумскую область, он встретился с военными 225 отдельного штурмового полка Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Офис президента.

Глава государства посетил пункт управления 225 отдельного штурмового полка. Он отметил, что военнослужащие этого подразделения были первыми, кто зашли на территорию Курской области России в прошлом году и значительно пополнили обменный фонд.

Президент поговорил с командирами, а также заслушал доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки, российских попытках контратак, следующих шагах Сил обороны для освобождения украинской земли.

"Предметно пообщались о потребностях, уровне обеспечения в целом, подготовке новобранцев и инструкторов. Командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады", – сказал глава государства, пообещав обсудить этот вопрос с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Президент поблагодарил бойцов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

ДОПОЛНЕНО В 19:10. Позже ОП сообщил, что в этот день глава государства посетил пункт управления 2-го десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Зеленский вручил военным государственные награды и поблагодарил за участие в Курской операции.

"Был откровенный и содержательный разговор с командирами об оперативной обстановке в зоне ответственности подразделения, имеющихся проблемах и путях их решения. Отдельно – об опыте применения беспилотных систем и борьбы с операторами российских дронов", — добавил Зеленский.

Он акцентировал, что отдельно обсудили перспективное оружие и обеспечение бригад ресурсами для собственного производства дронов: взрывчаткой, оптоволокном и другими необходимыми компонентами.

Глава государства напомнил, что уже поручил на Ставке подготовить четкий порядок действий, который позволит бригадам напрямую покупать пикапы по тому же принципу, как это работает с дронами.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП