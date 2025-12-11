Зеленский о дедлайне для мирного соглашения: От США не было конкретных ультиматумов

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи 17 октября (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что от Соединенных Штатов не было конкретных дедлайнов по заключению мирного соглашения в войне РФ против Украины. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net, глава государства сказал во время общения с медиа.

"Каких-то конкретных ультимативных рамок дат не было. То, что все хотят закончить как можно скорее, – это факт. США хотят быстрее закончить – мы это слышим от них", – сказал президент.

По мнению Зеленского, США действительно хотели, а может и хотят, иметь к Рождеству "полное понимание, где мы с этим соглашением [находимся]".

"Безусловно, хочется раньше, но для нас важен результат", – подытожил глава государства.

Ранее, 9 декабря, издание Financial Times, со ссылкой на своего собеседника, заявляло, что президент США Дональд Трамп надеется на заключение соглашения "до Рождества". Медиа писало, что этот собеседник знаком со сроками, которые предложили Киеву.

