Трамп считает, что всем, кроме Зеленского, понравился "мирный план" США

Президент США рассказал, что в проекте соглашения "четыре или пять частей", и оно "немного сложное", потому что содержит пункты о разделе земель

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский – якобы единственный, кому не понравилась концепция "мирного соглашения", предложенная Штатами. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я думал, что мы очень близки к соглашению с Россией. Я думал, что мы очень близки к соглашению с Украиной. На самом деле, кроме президента Зеленского, людям понравилась концепция соглашения", – заявил Трамп.

Читайте также Ядовитая пилюля Трампа к Рождеству. Почему уход из Донбасса приведет к третьему вторжению России

Он отметил, что в соглашении есть "четыре или пять различных частей".

"Оно, знаете, немного сложное, потому что вы определенным образом разделяете землю. Это не самая простая вещь. Это что-то вроде сложной сделки с недвижимостью, умноженное на тысячу... Но это соглашение, которое бы остановило убийство тысяч людей ежемесячно", – сказал президент США.

Он добавил, что представители США будут присутствовать на встрече в субботу в Европе, "если мы будем считать, что есть хорошие шансы" урегулирования войны.

"Мы не хотим тратить много времени. Мы хотим, чтобы это было урегулировано. Мы хотим спасти много жизней", – сказал Трамп.