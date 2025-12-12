Трамп считает, что всем, кроме Зеленского, понравился "мирный план" США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский – якобы единственный, кому не понравилась концепция "мирного соглашения", предложенная Штатами. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я думал, что мы очень близки к соглашению с Россией. Я думал, что мы очень близки к соглашению с Украиной. На самом деле, кроме президента Зеленского, людям понравилась концепция соглашения", – заявил Трамп.
Он отметил, что в соглашении есть "четыре или пять различных частей".
"Оно, знаете, немного сложное, потому что вы определенным образом разделяете землю. Это не самая простая вещь. Это что-то вроде сложной сделки с недвижимостью, умноженное на тысячу... Но это соглашение, которое бы остановило убийство тысяч людей ежемесячно", – сказал президент США.
Он добавил, что представители США будут присутствовать на встрече в субботу в Европе, "если мы будем считать, что есть хорошие шансы" урегулирования войны.
"Мы не хотим тратить много времени. Мы хотим, чтобы это было урегулировано. Мы хотим спасти много жизней", – сказал Трамп.
- 10 декабря Трамп сообщил о сложном обсуждении урегулирования войны РФ против Украины во время звонка с европейскими коллегами. Он добавил, что европейцы предлагали встречу с участием Зеленского и американцев.
- 11 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что Трамп "хочет действий" по урегулированию войны России против Украины, и он устал от "встреч ради встреч".
