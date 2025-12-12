Трамп вважає, що всім, крім Зеленського, сподобався "мирний план" США
Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський – нібито єдиний, кому не сподобалася концепція "мирної угоди", запропонована Штатами. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Я думав, що ми дуже близькі до угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до угоди з Україною. Насправді, окрім президента Зеленського, людям сподобалася концепція угоди", – заявив Трамп.
Він наголосив, що в угоді є "чотири чи п'ять різних частин".
"Вона, знаєте, трохи складна, бо ви певним чином розділяєте землю. Це не найпростіша річ. Це щось на кшталт складної угоди з нерухомістю, помножене на тисячу… Але це угода, яка б зупинила вбивство тисяч людей щомісяця", – сказав президент США.
Він додав, що представники США будуть присутні на зустрічі в суботу в Європі, "якщо ми вважатимемо, що є хороші шанси" врегулювання війни.
"Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми хочемо, щоб це було врегульовано. Ми хочемо врятувати багато життів", – сказав Трамп.
- 10 грудня Трамп повідомив про складне обговорення врегулювання війни РФ проти України під час дзвінка з європейськими колегами. Він додав, що європейці пропонували зустріч за участі Зеленського та американців.
- 11 грудня речниця Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що Трамп "хоче дій" щодо врегулювання війни Росії проти України, і він втомився від "зустрічей заради зустрічей".
Коментарі (0)