Трамп вважає, що всім, крім Зеленського, сподобався "мирний план" США

Президент США розповів, що у проєкті угоди "чотири чи п'ять різних частин", і вона "трохи складна", бо містить пункти про розподіл земель

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський – нібито єдиний, кому не сподобалася концепція "мирної угоди", запропонована Штатами. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Я думав, що ми дуже близькі до угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до угоди з Україною. Насправді, окрім президента Зеленського, людям сподобалася концепція угоди", – заявив Трамп.

Він наголосив, що в угоді є "чотири чи п'ять різних частин".

"Вона, знаєте, трохи складна, бо ви певним чином розділяєте землю. Це не найпростіша річ. Це щось на кшталт складної угоди з нерухомістю, помножене на тисячу… Але це угода, яка б зупинила вбивство тисяч людей щомісяця", – сказав президент США.

Він додав, що представники США будуть присутні на зустрічі в суботу в Європі, "якщо ми вважатимемо, що є хороші шанси" врегулювання війни.

"Ми не хочемо витрачати багато часу. Ми хочемо, щоб це було врегульовано. Ми хочемо врятувати багато життів", – сказав Трамп.