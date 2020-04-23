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Меркель о текущей ситуации в Германии: Нам придется долго жить с этим вирусом

Меркель о текущей ситуации в Германии: Нам придется долго жить с этим вирусом - Фото
Ангела Меркель (фото — EPA)
23.04.2020, 12:23

Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорит, что понимает – "все устали" от ограничений, но полностью поддерживает правительство насчет карантинных мер

Германии придется научиться еще долго жить с новым коронавирусом, даже если "никто не хочет этого слышать", потому что страна – вовсе не на финальной фазе эпидемии, а все еще в ее начале. Такой посыл сделала в обращении к парламенту ФРГ канцлер Ангела Меркель, пишет Bild.

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По ее словам, поэтому так важно соблюдать карантинные ограничения, которые она назвала "демократически навязанными": "Нам придется долго жить с этим вирусом. Ситуация обманчива, и мы далеко за горами. В борьбе с вирусом нужно помнить, что сегодняшние цифры отражают историю заражения 10-12-дневной давности".

Канцлер добавила, что эту пандемию можно остановить "только с помощью вакцины".

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"Насколько сильным будет ущерб в конце года, как долго все продлится, когда начнется восстановление, – мы пока не можем сказать. Но пандемия поразила нас во времена крепких домохозяйств и сильных резервов. Годы уверенной политики сейчас нам помогают", – сказала она.

Канцлер раскритиковала страны, которые слишком рьяно взялись ослаблять карантин. В случае поспешного ослабления карантинных мер в Германии может вновь резко возрасти число заражений, заявила она ранее.

Германский лидер отметила, что страна должна быть готова внести в бюджет ЕС больше средств в поддержку объединения.

"Ясно одно: в духе солидарности мы должны быть готовы - в течение ограниченного периода времени - сделать... намного более высокие взносы в бюджет ЕС", - цитирует Reuters обращение канцлера к нижней палате бундестага. По ее мнению, именно сейчас Европа "должна доказать" силу солидарности и добрососедства.

  • 9 апреля Меркель заявила о "проблеске надежды" в ситуации с коронавирусом в Германии.
  • 17 апреля, по данным Института Коха, коэффициент воспроизводства вируса в ФРГ опустился до 0,7.
  • 21 апреля в ФРГ разрешили открыться предприятиям с площадью помещений не более 800 кв. м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.
  • В тот же день Институт Эрлиха объявил, что выдал первое разрешение на тестирование вакцины на людях.
  • По данным на утро 23 апреля, в ФРГ зафиксированы 150 666 случаев коронавируса, 5315 заболевших умерли, 103 300 пациентов выздоровели.

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Евгений Пилипенко
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