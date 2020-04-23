Меркель о текущей ситуации в Германии: Нам придется долго жить с этим вирусом

Германии придется научиться еще долго жить с новым коронавирусом, даже если "никто не хочет этого слышать", потому что страна – вовсе не на финальной фазе эпидемии, а все еще в ее начале. Такой посыл сделала в обращении к парламенту ФРГ канцлер Ангела Меркель, пишет Bild.
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По ее словам, поэтому так важно соблюдать карантинные ограничения, которые она назвала "демократически навязанными": "Нам придется долго жить с этим вирусом. Ситуация обманчива, и мы далеко за горами. В борьбе с вирусом нужно помнить, что сегодняшние цифры отражают историю заражения 10-12-дневной давности".
Канцлер добавила, что эту пандемию можно остановить "только с помощью вакцины".
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"Насколько сильным будет ущерб в конце года, как долго все продлится, когда начнется восстановление, – мы пока не можем сказать. Но пандемия поразила нас во времена крепких домохозяйств и сильных резервов. Годы уверенной политики сейчас нам помогают", – сказала она.
Канцлер раскритиковала страны, которые слишком рьяно взялись ослаблять карантин. В случае поспешного ослабления карантинных мер в Германии может вновь резко возрасти число заражений, заявила она ранее.
Германский лидер отметила, что страна должна быть готова внести в бюджет ЕС больше средств в поддержку объединения.
"Ясно одно: в духе солидарности мы должны быть готовы - в течение ограниченного периода времени - сделать... намного более высокие взносы в бюджет ЕС", - цитирует Reuters обращение канцлера к нижней палате бундестага. По ее мнению, именно сейчас Европа "должна доказать" силу солидарности и добрососедства.
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