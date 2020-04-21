Меркель не исключает вторую волну коронавируса после ослабления карантина

Ангела Меркель (Фото: Felipe Trueba/EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о возможности второй волны коронавирусной инфекции COVID-29 после ослабления карантина. Об этом она заявила вчера на пресс-конференции, передает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, Германия еще не преодолела пик вспышки коронавируса SARS-CoV-2.

"Мы ни на секунду не можем мнить себя в полной безопасности, а должны оставаться бдительными и дисциплинированными. В случае поспешного ослабления мер по ограничению контактов в Германии может вновь резко возрасти число заражений", - отметила Меркель.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она добавила, что на протяжении нескольких дней число новых инфицированных было ниже, чем число выздоровевших.

Меркель напомнила, что Германия находится только в начале эпидемии и до преодоления кризиса еще далеко. В связи с этим она обратилась к властям федеральных земель, в ведении которых находятся вопросы о карантинных мерах, и призвала их не принимать поспешных и всеобъемлющих решений об их ослаблении.

По данным на утро 21 апреля, в Германии зафиксированы 147 065 случаев коронавируса, 4862 умерли, 91 500 пациентов выздоровели.

Германии 21 апреля разрешат открыться предприятиям площадью не более 800 кв.м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам. 20 апреля сообщалось , что в

Читайте также: "Это хрупкий успех". Запреты идут на спад: как страны Европы выходят из карантина