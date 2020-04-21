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Меркель не исключает вторую волну коронавируса после ослабления карантина

Меркель не исключает вторую волну коронавируса после ослабления карантина - Фото
Ангела Меркель (Фото: Felipe Trueba/EPA)
21.04.2020, 08:45

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страна находится только в начале эпидемии и до преодоления кризиса еще далеко

Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о возможности второй волны коронавирусной инфекции COVID-29 после ослабления карантина. Об этом она заявила вчера на пресс-конференции, передает DW.

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По ее словам, Германия еще не преодолела пик вспышки коронавируса SARS-CoV-2.

"Мы ни на секунду не можем мнить себя в полной безопасности, а должны оставаться бдительными и дисциплинированными. В случае поспешного ослабления мер по ограничению контактов в Германии может вновь резко возрасти число заражений", - отметила Меркель.

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Она добавила, что на протяжении нескольких дней число новых инфицированных было ниже, чем число выздоровевших.

Меркель напомнила, что Германия находится только в начале эпидемии и до преодоления кризиса еще далеко. В связи с этим она обратилась к властям федеральных земель, в ведении которых находятся вопросы о карантинных мерах, и призвала их не принимать поспешных и всеобъемлющих решений об их ослаблении.

По данным на утро 21 апреля, в Германии зафиксированы 147 065 случаев коронавируса, 4862 умерли, 91 500 пациентов выздоровели.

  • 20 апреля сообщалось, что в Германии 21 апреля разрешат открыться предприятиям площадью не более 800 кв.м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.

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Арина Толина
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Германия Ангела Меркель коронавирус COVID-19
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