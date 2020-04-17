Успех Германии: коэффициент воспроизводства коронавируса опустился ниже единицы

В Германии коэффициент воспроизводства коронавируса упал ниже единицы. Каждый заболевший COVID-19 заражает в среднем меньше, чем одного человека, сообщает CNN.
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Сегодня, 17 апреля, в Германии были опубликованы новые данные Института Роберта Коха. Они говорят, что коэффициент воспроизводства R, который показывает среднее число людей, которые могут заразиться от одного носителя вируса, составило 0,7.
В среду канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что снижение коэффициента воспроизводства ниже единицы удержание его на этих значениях является ключевым в борьбе с коронавирусом. После его достижения часть карантинных ограничений может быть снята.
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Меркель отметила, что если коэффициент вырастет хотя бы до 1,1, система здравоохранения страны может быть перегружена в течение считанных месяцев.
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