Успех Германии: коэффициент воспроизводства коронавируса опустился ниже единицы

Пустая площадь перед Бранденбургскими воротами, Берлин (Фото - Filip Singer, EPA)

В Германии коэффициент воспроизводства коронавируса упал ниже единицы. Каждый заболевший COVID-19 заражает в среднем меньше, чем одного человека, сообщает CNN.

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Сегодня, 17 апреля, в Германии были опубликованы новые данные Института Роберта Коха. Они говорят, что коэффициент воспроизводства R, который показывает среднее число людей, которые могут заразиться от одного носителя вируса, составило 0,7.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, что снижение коэффициента воспроизводства ниже единицы удержание его на этих значениях является ключевым в борьбе с коронавирусом. После его достижения часть карантинных ограничений может быть снята.

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Меркель отметила, что если коэффициент вырастет хотя бы до 1,1, система здравоохранения страны может быть перегружена в течение считанных месяцев.

На утро 17 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией 2 182 197 человек, выздоровели 547 295, умерли 145 521.

В Германии 138 000 заболевших, 4000 умерших и почти 82 000 выздоровевших от COVID-19.

В Украине зафиксировали 4662 случая коронавируса, 125 человек умерли, 246 инфицированных коронавирусом выздоровели.

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