"Коронавирус пока нельзя извести". В Японии пояснили, почему не ввели карантин

Фото: ЕРА

Япония отказалась от жесткого карантина, потому что уничтожение коронавируса SARS-CoV-2 сейчас "невозможно" – вслед за первой произойдут и другие вспышки, и сейчас важнее защитить экономику. Как пишет Financial Times, так считает Сигеру Оми, глава экспертного комитета по ситуации с COVID-19, который консультирует японского премьера Синдзо Абэ.

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"Мы хотим сократить количество случаев, но невозможно свести его к нулю из-за природы заболевания", - сказал Оми.

По его мнению, тяжесть будущих вспышек будет зависеть от того, насколько общественное поведение адаптируется к коронавирусу.

"Если получится избежать 80% контактов, мы рассчитываем значительно снизить уровень инфекции без карантина", - пояснил он расчеты. Цель, говорит медик, сократить количество случаев до уровня, когда их можно контролировать путем отслеживания/изоляции.

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Япония, как и Швеция, стремится отслеживать и изолировать зараженных людей и их контакты, не ограничивая при этом экономику и не делая обязательным для исполнения соцдистанцирование.

Японский премьер Абэ (фото - ЕРА):

В отличие от принудительных ограничений в большинстве стран Европы и части штатов США, соцдистанцирование в Японии является добровольным, отчасти из-за конституционного права на свободное передвижение.

По данным компании по производству мобильных телефонов NTT Docomo, "добровольная" политика в Японии пока не позволяет достичь заявленной цели в 80%. Это следует из информации отслеживания мобильных телефонов: вокруг крупных железнодорожных станций по всей стране число граждан с телефонами снизилось на 40-75%.

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