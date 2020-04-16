Коронавирус. По всей Японии объявили чрезвычайное положение - BBC

Иллюстративное фото: Jiji Press/ЕРА

В связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом власти Японии ввели чрезвычайное положение по всей стране, оно продлится до 6 мая. Об этом сообщает BBC со ссылкой на японского премьер-министра Синдзо Абэ.

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Ранее чрезвычайное положение было введено только в семи префектурах Японии, после чего префекты из остальных регионов обратились к правительству с просьбой "расширить чрезвычайное положение", ссылаясь на "значительный рост числа заболевших и перегруженные больницы".

К их мнению присоединилось и население страны: согласно результатам соцопроса, проведенного в Японии, 75% жителей считают, что "премьеру понадобилось слишком много времени, чтобы объявить чрезвычайное положение в Токио", говорится в источнике.

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7 апреля в Японии ввели чрезвычайное положение в семи префектурах и выделили $1 трлн на поддержку экономики.

15 апреля сообщалось, что в Японии при худшем варианте развития событий от коронавируса могут умереть 400 000 человек.

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