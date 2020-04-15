Коронавирус. В Японии прогнозируют 400 000 смертей в случае худшего сценария

Синдзо Абэ (фото - EPA) Фото: EPA

В Японии при худшем сценарии развития эпидемии коронавируса, в случае непринятия срочных мер по противодействию распространению инфекции, могут умереть 400 000 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в средства массовой информации попал не подлежавший разглашению, подготовленный для правительства прогноз министерства здравоохранения.

В прогнозе также говорится, что вентиляция легких может понадобиться 850 000 пациентов.

По данным Kyodo, в Японии зарегистрировано более 9 000 случаев заражения, сегодня было объявлено о 127 новых случаях в Токио и, по меньшей мере, 327 по всей стране.

В Японии в последние недели наблюдается рост заболеваемости, особенно в Токио. Правительство отреагировало объявлением чрезвычайной ситуации в Токио и шести других районах, включая Осака, чтобы сократить взаимодействие между людьми на 70%.

Меры включают требование изолировать людей и закрыть бизнес, но штрафы за нарушение не предусмотрены.

7 апреля сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о чрезвычайном положении и обнародовал пакет мер в размере $1 трлн для поддержания экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией.

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