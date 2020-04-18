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Коронавирус. В Японии опасаются коллапса системы здравоохранения

Коронавирус. В Японии опасаются коллапса системы здравоохранения - Фото
Япония (Jiji press- EPA)
18.04.2020, 20:22

В больницах не хватает мест для пациентов с коронавирусом

Врачи в Японии опасаются коллапса системы здравоохранения из-за участившихся случаев коронавируса. В больницах не хватает мест для пациентов. Об этом сообщает ВВС.

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По словам японских чиновников, отделения неотложной медпомощи не могут принять некоторых пациентов с серьезными заболеваниями из-за дополнительной нагрузки, вызванной вирусом.

Одна машина скорой помощи с пациентом с симптомами коронавируса была отвергнута 80 больницами, прежде чем больного смогли госпитализировать.

Врачи в отделениях общей практики в городе оказывают помощь больницам в тестировании потенциальных пациентов с коронавирусом, чтобы ослабить нагрузку на систему здравоохранения.

"Каждый должен протянуть руку помощи. В противном случае больницы не выдержат", - сказал заместитель главы ассоциации врачей общей практики Коношин Тамура.

  • 16 апреля власти Японии ввели чрезвычайное положение по всей стране, оно продлится до 6 мая. 
  •  В случае худшего сценария развития эпидемии коронавируса в Японии  прогнозируют 400 000 смертей.
Вадим Ребрина
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