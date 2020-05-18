"Эффективность огромна". Ученые доказали пользу от ношения масок – исследование

Золотистый хомячок (фото — pixabay.com)

Экспериментально подтверждена эффективность тотального масочного режима при коронавирусе: проверяли на золотистых хомячках. Исследование микробиологов Университета Гонконга во главе с профессором Юэном Квок-юнгом будет опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases Оксфордского университета, пишет South China Morning Post.

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Маски, которые никак не защищают от частиц вируса, тем не менее очень сильно помогают снизить передачу вируса из-за того, что задерживают микрокапли слюны зараженного, который носит маску, и в меньшей степени – из-за маски на том, кто подвергается опасности заразиться.

В изолированный бокс ученые садили больного хомячка, и недалеко от него – троих здоровых. В камере работали вентиляторы, гоняющие воздух от зараженного к здоровым. Эксперимент разбили на три части: а) с барьером между больным и здоровыми из масочного материала – рядом с больным, б) с барьером около здоровых, в) без барьера.

Спустя семь дней хомяков проверили. Без какого-либо барьера заболели 10 из 15 животных (67%), с "маской" у клетки со здоровыми инфицировались 4 из 12 (33%), а "маска" у клетки с больным дала больший эффект – 2 из 12 (17%). Всего в эксперименте участвовали 52 хомяка.

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Результаты "очень ясно показывают", пишут авторы исследования, что зараженные (особенно бессимптомные – те, кто может и не подозревать, что у него SARS-CoV-2) при помощи масок на себе берегут других от заражения. По словам Квок-юнга, с помощью масочного режима – с обычными медицинскими масками, даже не респираторами, – можно снизить передачу вируса до 50%.

"Обязательно носите маску в людных местах или в общественном транспорте, а также в помещении или в любом другом закрытом пространстве с людьми, где нет циркуляции воздуха. Сейчас нет безопасной и эффективной вакцины. То, что остается практичным, - это меры по социальному дистанцированию и ношение масок. Эффективность последнего огромна", – подчеркнул профессор, добавив, что понимает: носить маски летом непросто, но это придется делать.

Ученый посетовал, что люди стали более беспечными после нескольких месяцев пандемии: доля гонконгцев в масках за последние дни снизилась с 97% до менее 90%.

В исследовании также показали, что у хомяков, зараженных коронавирусом с помощью прямой инъекции патогена, были более серьезные симптомы, чем у тех, которые заразились контактно от других грызунов.

В конце марта эта же группа ученых заявила, что реконвалесцентная сыворотка крови (от переболевших коронавирусом) может помочь вылечить новых пациентов.

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