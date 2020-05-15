Микрокапли слюны с вирусом остаются в застойном воздухе до 14 минут – график

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Выделяемые при громкой речи микрочастицы слюны задерживаются в застойном воздухе закрытого пространства до 14 минут. Такие результаты эксперимента получили американские ученые, показав свои выкладки в журнале PNAS.

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Человека в закрытом боксе заставляли 25 секунд громко повторять "Будьте здоровы!" (максимум 85 децибел на расстоянии 30 см, в среднем 59 дБ), пока вентилятор распылял попавшие в коробку капли по ее объему. Затем воздух сканировали зеленым когерентным лазером Верди (532 нм), подсвечивая микрочастицы для подсчета при помощи камеры смартфона на частоте 24 Гц и разрешением 1920×1080 пикселей. Относительная влажность воздуха была на уровне 59%

Фразу "Stay healthy!" выбрали неслучайно: произнося шипящий звук "th", человек выделяет много микрокапелек.

В статье говорится, что за минуту громкой человек выделял до 1000 капель, и в застойном воздухе они оседали/высыхали за 8–14 минут.

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Крупные капли (больше 20-30 мкм перед дегидратацией), которые почти сразу оседали, при этом не учитывались. Также не учитывались совсем микроскопические, которые не засекала камера.

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Считается, что значительные шансы заразиться от больного респираторным заболеванием есть только при чихании или кашле такого человека, если вы находитесь рядом. Однако обычное дыхание или беседа с бессимптомными зараженным SARS-CoV-2 также могут быть опасными, делают вывод исследователи.

Ученые также посчитали, что при невысокой вирусной нагрузке слюны (7 млн вирусных частиц на миллилитр) вероятность того, что капля размером 1 мкм будет содержать вирион, составляет всего 0,01%.

Они призывают коллег проверить их результаты. Если те подтвердятся, пишут авторы, власти стран могут обновить противоэпидемиологические рекомендации для граждан, в частности насчет обязательного ношения масок.

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Исследование ученых из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США проверено рецензентом из Стэнфордского университета.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 15 мая в Украине заболели (официально) 17 330 граждан, 476 человек умерли, 4473 вылечились.

В разработке , но в ВОЗ говорят , что она вряд ли появится в течение года. находятся около 100 вакцин , но в

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