Немецкие ученые выяснили, что коронавирус атакует не только легкие

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Медики гамбургской клиники UKE обнаружили частицы вируса SARS-CoV-2 в почках, сердце, печени и головном мозге. Это может объяснить широкий спектр симптомов COVID-19, считают ученые. Коротко об исследовании рассказывает Deutsche Welle.

Коронавирус после попадания в организм человека атакует не только легкие, но и другие органы.

Отмечается, что микробиологи и судмедэксперты изучили результаты вскрытий 27 человек, умерших из-за COVID-19.

Сообщается, что самая большая концентрация вирусных частиц находилась в дыхательной системе. В то же время следы SARS-CoV-2 были обнаружены в почках, сердце, печени, головном мозге и крови.

Руководитель исследовательской группой профессор Тобиас Хубер в связи с этим подчеркнул, что при лечении пациентов с коронавирусом специалистам следует принимать во внимание возможное поражение других органов.

Ученые полагают, что обнаружение коронавируса в нескольких органах объясняет то, почему при инфицировании появляется столь широкий спектр симптомов – в частности, частая почечная недостаточность у пациентов с COVID-19.

В связи с этим UKE в сотрудничестве с другими немецкими клиниками планируют проводить в самом начале болезни анализ мочи, чтобы выяснить, могут ли ее изменения считаться ранним сигналом предупреждения о тяжелом протекании заболевания.

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