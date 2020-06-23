Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В трех областях могут ввести более жесткий карантин – Ляшко

В трех областях могут ввести более жесткий карантин – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
23.06.2020, 19:14

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в трех областях могут ужесточить карантинные ограничения

Введение более жестких ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией возможно во Львовской, Волынской и Закарпатской областях. Об этом на брифинге, посвященном доставке ЕС и ВОЗ средств индивидуальной защиты для украинских медиков, сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах, в частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях – там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", – сказал Ляшко.

Он напомнил, что с 22 июня введен в действие новый адаптивный карантин. Поэтому до 31 июля, по словам Ляшко, точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях.

  • Ранее сегодня Минздрав сообщил, что 14 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что тотальный карантин сегодня может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили 833 заболевших, 23 умерших и 314 выздоровевших.
  • За все время эпидемии в стране зарегистрировали 38 074 заболевших COVID-19, 1035 пациентов умерли, 16 956 выздоровели.
Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус карантин Виктор Ляшко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 