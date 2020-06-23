В трех областях могут ввести более жесткий карантин – Ляшко

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Введение более жестких ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией возможно во Львовской, Волынской и Закарпатской областях. Об этом на брифинге, посвященном доставке ЕС и ВОЗ средств индивидуальной защиты для украинских медиков, сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

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"Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах, в частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях – там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", – сказал Ляшко.

Он напомнил, что с 22 июня введен в действие новый адаптивный карантин. Поэтому до 31 июля, по словам Ляшко, точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях.