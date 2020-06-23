Коронавирус. В Харькове из диспансера массово увольняются медики

Диспансер в Харькове (фото - Kharkiv. Today)

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты, который с 22 июня начал принимать на лечение больных с COVID-19, не хватает врачей, а также младшего и среднего медперсонала. Об этом сообщила директор медучреждения Ирина Пирогова, передает Интерфакс-Украина.

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"Нам нужно еще хотя бы пять анестезиологов, хотя бы пять терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не ушли так же от напряжения", - сказала Пирогова.

По ее словам, после того, как стало известно, что диспансер планируется открыть для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, часть персонала подала заявления на увольнения, согласились работать с такими пациентами лишь 15-16 медиков.

"К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка ... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16 ", - уточнила Пирогова.

Она добавила, что за сутки в диспансер поступили 12 больных с COVID-19, из них один человек находится в реанимации.

редставители чернобыльских организаций протестовали против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19. 22 июня п

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