Столкновения около больницы в Харькове. Двух полицейских госпитализировали: фото

Протест под диспансером, Харьков (Фото 2 - пресс-служба Нацполиции)

В результате столкновений около диспансера радиационной защиты в Харькове в больницу доставили двух полицейских с травмами. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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Также в полиции заявили, что по факту произошедшего было открыто три уголовных дела.

По данным правоохранителей, сегодня утром около диспансера началась акция протеста против открытия больницы для приема пациентов с коронавирусом. В 13:00 началось столкновения, в результате которых двое 24-летних полицейских получили травмы. Один полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясения головного мозга, другой - травму голени.

"По моему, их кто-то толкнул воротами, когда пытались их закрыть. Они не ожидали этого и упали... Оттолкнули, наверное, воротами. Один упал и ударился затылком об асфальт", - заявил замглавы областной Нацполиции Сергей Бирбасов в комментарии Суспильному.

Сегодня в Харькове люди заблокировали больницу из-за приема зараженных COVID-19.