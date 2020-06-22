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Столкновения около больницы в Харькове. Двух полицейских госпитализировали: фото

Столкновения около больницы в Харькове. Двух полицейских госпитализировали: фото - Фото
Протест под диспансером, Харьков (Фото 2 - пресс-служба Нацполиции)
22.06.2020, 16:35

В Харькове представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19

В результате столкновений около диспансера радиационной защиты в Харькове в больницу доставили двух полицейских с травмами. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции. 

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Также в полиции заявили, что по факту произошедшего было открыто три уголовных дела. 

По данным правоохранителей, сегодня утром около диспансера началась акция протеста против открытия больницы для приема пациентов с коронавирусом. В 13:00 началось столкновения, в результате которых двое 24-летних полицейских получили травмы. Один полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясения головного мозга, другой - травму голени.

"По моему, их кто-то толкнул воротами, когда пытались их закрыть. Они не ожидали этого и упали... Оттолкнули, наверное, воротами. Один упал и ударился затылком об асфальт", - заявил замглавы областной Нацполиции Сергей Бирбасов в комментарии Суспильному

  • Сегодня в Харькове люди заблокировали больницу из-за приема зараженных COVID-19.
Владислав Сердюк
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Нацполиция больница Харьков столкновения
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