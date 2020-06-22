В Харькове люди заблокировали больницу, куда хотят принимать зараженных COVID-19

Представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19. Об этом сообщает Суспильне.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Возле здания больницы находятся несколько десятков человек. Они держат плакаты: "Руки прочь от Чернобыльской больницы Харькова", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины".
Фото: suspilne.media
По мнению участников акции, медучреждение не приспособлено для лечения больных коронавирусом.
"Чего мы пришли? Защитить свою больницу! Чтобы не пускали сюда посторонних! Чернобыльская больница - значит, чернобыльская", - отметил один из протестующих.
Фото: suspilne.media
Другой участник акции, Владимир Проскурин, убежден, что здание больницы не отвечает "специальным требованиям".
"Палаты и все помещения должны постоянно мыться, дезинфицироваться, а у нас в палатах и в целом - обои, многие из вас их своими руками клеили, поэтому вы знаете, что здесь условий, чтобы мыть и дезинфицировать стены, пол паркетный, абсолютно нет ", - сказал Проскурин.
За минувшие сутки в Харьковской области выявили шесть больных коронавирусом, всего с начала эпидемии в регионе 1811 заразившихся.
Читайте также: В Украине 1000 смертей от COVID-19: кто и где погиб, в какие больницы лучше не попадать