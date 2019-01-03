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03.01.2019, 13:46

Дипломат КНДР в бегах: Италия отрицает обращение за убежищем

Дипломат КНДР в бегах: Италия отрицает обращение за убежищем - Фото
Фото: EPA

Власти Италии заявили, что у них северокорейский дипломат не просил убежище

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В Министерстве иностранных дел Италии заявили, что северокорейский дипломат не просил убежище у властей Италии. Об этом сообщает AP

Где находится дипломат Чо Сон Гиль - неизвестно. По информации службы разведки Южной Кореи, он вместе с семьей скрылся до того, как в ноябре 2018 года закончился срок его службы. 

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В Италии подчеркнули, что Сон Гиль больше не занимает дипломатический пост. Пока неясно, мог ли он обратиться за убежищем в посольство или консульство другой страны в Италии.

По информации южнокорейских СМИ, Чо Сон Гиль в декабре 2018 года попросил убежище в одной из стран Запада и предполагалось, что это именно Италия, где он исполнял обязанности посла. 

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Теги: кндр, убежище, северная корея, италия, посол
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