Дипломат КНДР в бегах: Италия отрицает обращение за убежищем

Фото: EPA

В Министерстве иностранных дел Италии заявили, что северокорейский дипломат не просил убежище у властей Италии. Об этом сообщает AP.

Где находится дипломат Чо Сон Гиль - неизвестно. По информации службы разведки Южной Кореи, он вместе с семьей скрылся до того, как в ноябре 2018 года закончился срок его службы.

Реклама

В Италии подчеркнули, что Сон Гиль больше не занимает дипломатический пост. Пока неясно, мог ли он обратиться за убежищем в посольство или консульство другой страны в Италии.

По информации южнокорейских СМИ, Чо Сон Гиль в декабре 2018 года попросил убежище в одной из стран Запада и предполагалось, что это именно Италия, где он исполнял обязанности посла.