Дипломат КНДР попросил убежище в Италии - СМИ

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Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии Чо Сон Гиль попросил убежище. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

48-летний дипломат и его семья сейчас якобы находятся под защитой итальянских властей. Но ведомства Южной Кореи информацию не подтверждают.

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По информации СМИ, посол подал прошение об убежище в начале декабря 2018 года. Если эти данные подтвердятся, то Чо Сон Гиль станет самым высокопоставленным дипломатом, который сбежал из Северной Кореи.

В 2016 году в Южную Корею сбежал бывший заместитель посла КНДР в Великобритании.