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03.01.2019, 11:33

Дипломат КНДР попросил убежище в Италии - СМИ

Дипломат КНДР попросил убежище в Италии - СМИ - Фото
Фото: EPA

Южнокорейские СМИ получили информацию, что дипломат Северной Кореи обратился за убежищем еще в декабре 2018

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Исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии Чо Сон Гиль попросил убежище. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

48-летний дипломат и его семья сейчас якобы находятся под защитой итальянских властей. Но ведомства Южной Кореи информацию не подтверждают. 

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По информации СМИ, посол подал прошение об убежище в начале декабря 2018 года. Если эти данные подтвердятся, то Чо Сон Гиль станет самым высокопоставленным дипломатом, который сбежал из Северной Кореи. 

В 2016 году в Южную Корею сбежал бывший заместитель посла КНДР в Великобритании. 

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Теги: кндр, убежище, северная корея, италия, дипломат
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