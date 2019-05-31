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31.05.2019, 07:52

Дипломатов КНДР казнили за провал встречи Кима с Трампом - СМИ

Дипломатов КНДР казнили за провал встречи Кима с Трампом - СМИ - Фото
Ким Чен Ын (фото - пресс-служба KOCIS)

"Ким Чен Ын, шокированный срывом переговоров с Дональдом Трампом в Ханое, проводит массовую чистку", - пишет южнокорейское издание

Северокорейские чиновники, которых назначили отвечать за подготовку и сопровождение второго саммита США-КНДР в конце зимы, были казнены из-за провала переговоров в Ханое. Об этом пишет газета Chosun Ilbo из Южной Кореи со ссылкой на свой источник.

Сообщается, что топ-дипломата Ким Хёк Чхоля и четырех других сотрудников МИД КНДР обвинили в измене и казнили на аэродроме Мирим.

Произошло это в марте. Способ казни не уточняется.

Кроме того, группу других "причастных" сослали в лагеря на "принудительный труд и идеологическое воспитание", в том числе главу отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоля и переводчика. Последний наказан за возможную ошибку в синхронном переводе на встрече диктатора Ким Чен Ына и американского лидера Дональда Трампа, которая "подорвала авторитет самого высокого достоинства".

Отметим, что новость дает только эта крупнейшая газета Южной Кореи. Все остальные мировые СМИ перепечатали ее с сайта издания.

На втором саммите США-КНДР стороны собирались подписать декларацию о ядерном разоружении Корейского полуострова, но встреча закончилась досрочно и безрезультатно.

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Теги: Ханой, переговоры, ким чен ын, кндр, казнь
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