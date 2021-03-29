UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

С рекордной глубины в океане поднят затонувший "Морской ястреб" ВМС США – видео и фото видео

29.03.2021, 14:17
Скриншот из видеозаписи AGC
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео

Американские военные подняли с рекордной глубины в Тихом океане затонувший корабельный многоцелевой вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk. Об этом сообщило Командование военно-морских систем США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Произошло это 19 марта у берегов Окинавы, Япония.

"Морской ястреб" потерпел крушение и затонул на глубине 5814 метров в прошлом году во время полета с командирского корабля-амфибии USS Blue Ridge (LCC-19). Экипажу удалось покинуть тонущий MH-60S до того, как он ушел под воду; никто не погиб.

Тихоокеанский флот США привлек поискам военную дайвинг-компанию SUPSALV, которая обнаружила и задокументировала обломки с помощью гидролокатора бокового обзора и фотографий. В глубинной операции задействовали дистанционно управляемый аппарат CURV 21.

Смотрите фото: Американский вертолет-разведчик на Марсе начали разворачивать в полетную форму

Поднятый MH-60S, фюзеляж которого неплохо сохранился, отвезут в США.

Нажмите, чтобы увеличить фото:

Фото: US Navy

Фото: US Navy

Bild сообщил сегодня, что немецкие подлодки оснащены приборами и софтом компании, работающей на армию России.

Видео: AGCハッチ

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
глубина вертолет япония рекорд Тихий океан океан окинава MH-60S Blue Ridge
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 