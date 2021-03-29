Американские военные подняли с рекордной глубины в Тихом океане затонувший корабельный многоцелевой вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk. Об этом сообщило Командование военно-морских систем США.

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Произошло это 19 марта у берегов Окинавы, Япония.

"Морской ястреб" потерпел крушение и затонул на глубине 5814 метров в прошлом году во время полета с командирского корабля-амфибии USS Blue Ridge (LCC-19). Экипажу удалось покинуть тонущий MH-60S до того, как он ушел под воду; никто не погиб.

Тихоокеанский флот США привлек поискам военную дайвинг-компанию SUPSALV, которая обнаружила и задокументировала обломки с помощью гидролокатора бокового обзора и фотографий. В глубинной операции задействовали дистанционно управляемый аппарат CURV 21.

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Поднятый MH-60S, фюзеляж которого неплохо сохранился, отвезут в США.

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Bild сообщил сегодня, что немецкие подлодки оснащены приборами и софтом компании, работающей на армию России.

Видео: AGCハッチ

Евгений Пилипенко

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