Американские военные подняли с рекордной глубины в Тихом океане затонувший корабельный многоцелевой вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk. Об этом сообщило Командование военно-морских систем США.
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Произошло это 19 марта у берегов Окинавы, Япония.
"Морской ястреб" потерпел крушение и затонул на глубине 5814 метров в прошлом году во время полета с командирского корабля-амфибии USS Blue Ridge (LCC-19). Экипажу удалось покинуть тонущий MH-60S до того, как он ушел под воду; никто не погиб.
Тихоокеанский флот США привлек поискам военную дайвинг-компанию SUPSALV, которая обнаружила и задокументировала обломки с помощью гидролокатора бокового обзора и фотографий. В глубинной операции задействовали дистанционно управляемый аппарат CURV 21.
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Поднятый MH-60S, фюзеляж которого неплохо сохранился, отвезут в США.
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