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На фоне угроз от Китая Тайвань укрепляет оборону: спущен на воду новый десантный корабль

13.04.2021, 12:22
На фоне угроз от Китая Тайвань укрепляет оборону: спущен на воду новый десантный корабль - Фото
Десантный корабль Тайваня Юй Шань (Фото – Ritcbie B. Tongo, EPA)

В Тайване спустили на воду первый десантный корабль "Юй Шань", сообщает Reuters. Он построен в рамках амбициозной программы по модернизации вооруженных сил в условиях претензий Китая на остров.

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Во время церемоний спуска на воду президент Тайваня Цай Инвэнь назвала корабль важной вехой в военном кораблестроении страны.

"Юй Шань" предназначен для переброски подкреплений и сражений по возвращению островов, находящихся в прибрежных водах Тайваня. Также он может быть использован для гуманитарных миссий при стихийных бедствиях.

10600-тонный корабль длиной 153 метра способен перевозить батальон пехоты из 673 солдат с вертолетами, десантными машинами, десантными катерами и грузовиками. Он будет вооружен 76-мм пушкой, зенитно-ракетными комплексами и системой ближнего боя Phalanx, защищающей от авиации и ракет, сообщает Taiwan English News.

По словам председателя совета директоров компании-производителя CSBC Чэнь Вэнь-луна, у корабля "незаметный внешний вид", он оснащен защитой от электромагнитных импульсов.

"Юй Шань" назван в честь самой высокой (3952 м) горы Тайваня и Восточной Азии.

После установки систем вооружения, "Юй Шань" вступит в строй в 2022 году.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны.
Денис Юдин
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тайвань десантный корабль Цай Инвэнь
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