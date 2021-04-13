На фоне угроз от Китая Тайвань укрепляет оборону: спущен на воду новый десантный корабль
В Тайване спустили на воду первый десантный корабль "Юй Шань", сообщает Reuters. Он построен в рамках амбициозной программы по модернизации вооруженных сил в условиях претензий Китая на остров.
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Во время церемоний спуска на воду президент Тайваня Цай Инвэнь назвала корабль важной вехой в военном кораблестроении страны.
"Юй Шань" предназначен для переброски подкреплений и сражений по возвращению островов, находящихся в прибрежных водах Тайваня. Также он может быть использован для гуманитарных миссий при стихийных бедствиях.
10600-тонный корабль длиной 153 метра способен перевозить батальон пехоты из 673 солдат с вертолетами, десантными машинами, десантными катерами и грузовиками. Он будет вооружен 76-мм пушкой, зенитно-ракетными комплексами и системой ближнего боя Phalanx, защищающей от авиации и ракет, сообщает Taiwan English News.
По словам председателя совета директоров компании-производителя CSBC Чэнь Вэнь-луна, у корабля "незаметный внешний вид", он оснащен защитой от электромагнитных импульсов.
"Юй Шань" назван в честь самой высокой (3952 м) горы Тайваня и Восточной Азии.
После установки систем вооружения, "Юй Шань" вступит в строй в 2022 году.
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