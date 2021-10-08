США тайно тренировали войска Тайваня в течение года – WSJ

Спецназ и морская пехота США тайно тренировали военнослужащих Тайваня в течение последнего года. Военную подготовку проводили, чтобы усилить оборону острова от Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

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По данным издания, всего около двух десятков американских военных тренируют войска Тайваня. Также военнослужащие США проводят десантную подготовку по использованию малых плавучих средств на острове.

Военные тренировки начали проводить, чтобы укрепить оборону острова от китайской агрессии на фоне роста напряжения между Пекином и Тайбэем. Американские войска находятся в Тайване не менее года, уточняет издание.

СПРАВКА. Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда остров объявил об отделении от Китая. США и другие западные страны поддерживают независимость Тайваня. На острове есть собственная конституция, военные и демократически избранные лидеры. При этом Пекин считает Тайвань провинцией Китая, которую он должен вернуть. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

24 июня 2021-го власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем.

В начале октября всего за четыре дня около 150 самолетов ВВС Китая пересекли зону ПВО Тайваня. Это самый высокий показатель, зарегистрированный в этом году.

В ответ министерство обороны Тайваня заявило, что передало предупреждение китайским летчикам и развернуло зенитно-ракетные комплексы.

4 октября пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что КНР "решительно подавит все попытки добиться независимости Тайваня". Она также обвинила США в нарушении "принципа одного Китая", согласно которому Тайвань является частью КНР.

6 октября президент США Джо Байден после разговора с генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином заявил, что США и Китай договорились соблюдать тайваньское соглашение.

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Елизавета Кумбер

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