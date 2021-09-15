Си Цзиньпин ответил отказом на предложение Байдена о личной встрече – FT

Председатель КНР Си Цзиньпин отклонил предложение президента США Джо Байдена о личной встрече, сообщает Financial Times.

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Пять собеседников журналистов, знакомых с содержанием телефонной беседы Байдена и Си, которая состоялась 9 сентября, сообщили, что на предложение о личной встрече китайский лидер ответил отказом и предложил президенту США смягчить риторику в отношении Китая.

Некоторые из собеседников издания заявили, что американская сторона была разочарована отказом Си.

"Это неправда", – ответил Байден на вопрос журналистов, разочарован ли он отказом Си встречаться лично, сообщает Reuters.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал информацию журналистов о звонке "неточной" и заявил, что стороны обсудили важность возможности частных бесед между лидерами США и Китая.

В то же время, источник Reuters, знакомый с содержанием звонка, подтвердил, что Си намекнул Байдену о необходимости улучшить атмосферу отношений.

10 февраля 2021 года Байден заявил, что США пересмотрят стратегию в отношении Китая.

26 мая Байден заявил, что в течение 90 дней ожидает отчета разведки о происхождении коронавируса, первая вспышка которого была в китайском Ухане. По его словам, разведсообщество еще не пришло к окончательному выводу, произошло ли распространение COVID-19 из-за контакта человека с животными или из-за утечки из лаборатории.

Министерство иностранных дел Китая в ответ обвинило США в "политических манипуляциях и перекладывании вины".

Денис Юдин

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