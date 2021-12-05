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Топ-евродепутат: Если Путин применит оружие против Украины, то Северному потоку-2 конец

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 12:50
Топ-евродепутат: Если Путин применит оружие против Украины, то Северному потоку-2 конец - Фото
Манфред Вебер (Фото - EPA)

Если президент России Владимир Путин решится на применение оружия против Украины, то газопроводу Северный поток-2 конец. Об этом в интервью еженедельной газете Bild am Sonntag сказал председатель крупнейшей фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, сообщает DW.

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"Если Путин пустит в ход оружие, то газопроводу Северный поток-2 конец", – сказал он.

Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено, говорит Вебер: "Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить".

Нынешнее скопление войск РФ у границ Украины и угроза полномасштабной агрессии, по мнению Вебера, является проверкой "для НАТО и всего западного сообщества": "Важно, чтобы НАТО дала понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины".

Читайте также: SWIFT, Javelin и обвал рубля. Что ждет Путина, если он нападет на Украину: три сценария

Владислав Сердюк
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Манфред Вебер владимир путин северный поток-2
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