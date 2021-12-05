Топ-евродепутат: Если Путин применит оружие против Украины, то Северному потоку-2 конец
Если президент России Владимир Путин решится на применение оружия против Украины, то газопроводу Северный поток-2 конец. Об этом в интервью еженедельной газете Bild am Sonntag сказал председатель крупнейшей фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, сообщает DW.
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"Если Путин пустит в ход оружие, то газопроводу Северный поток-2 конец", – сказал он.
Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено, говорит Вебер: "Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить".
Нынешнее скопление войск РФ у границ Украины и угроза полномасштабной агрессии, по мнению Вебера, является проверкой "для НАТО и всего западного сообщества": "Важно, чтобы НАТО дала понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины".
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил: против РФ введут санкции, которых еще не было, а НАТО намерены перебросить дополнительные войска на свой восточный фланг.
- Позавчера Байден заявил, что готовит комплекс инициатив, призванный затруднить Путину задачу по вторжению в Украину. 7 декабря Байден и Путин поговорят по видеосвязи, главная тема – Украина.
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