Топ-евродепутат: Если Путин применит оружие против Украины, то Северному потоку-2 конец

Если президент России Владимир Путин решится на применение оружия против Украины, то газопроводу Северный поток-2 конец. Об этом в интервью еженедельной газете Bild am Sonntag сказал председатель крупнейшей фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, сообщает DW.

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"Если Путин пустит в ход оружие, то газопроводу Северный поток-2 конец", – сказал он.

Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено, говорит Вебер: "Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить".

Нынешнее скопление войск РФ у границ Украины и угроза полномасштабной агрессии, по мнению Вебера, является проверкой "для НАТО и всего западного сообщества": "Важно, чтобы НАТО дала понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины".

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Владислав Сердюк

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