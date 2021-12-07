Чешские парламентарии попросили правительство подготовить санкции против России

Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии предложил правительству подготовить санкции, которые ощутимо повлияют на Россию, если та вновь вторгнется на территорию Украины. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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На срочном заседании парламентарии осудили попытки России распространить свое влияние на соседнюю страну и подчеркнули, что поддержка суверенитета Украины является приоритетом безопасности Чехии.

Они предложили правительству наладить максимально тесное сотрудничество в рамках НАТО и предоставить максимальную поддержку совместным действиям в рамках обсуждения вопроса на следующем заседании Совета ЕС.

Марина Тищенко

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