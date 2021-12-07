UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чешские парламентарии попросили правительство подготовить санкции против России

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 19:34
Чешские парламентарии попросили правительство подготовить санкции против России - Фото
Фото: depositphotos.com
Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии предложил правительству подготовить санкции, которые ощутимо повлияют на Россию, если та вновь вторгнется на территорию Украины. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
На срочном заседании парламентарии осудили попытки России распространить свое влияние на соседнюю страну и подчеркнули, что поддержка суверенитета Украины является приоритетом безопасности Чехии.
Они предложили правительству наладить максимально тесное сотрудничество в рамках НАТО и предоставить максимальную поддержку совместным действиям в рамках обсуждения вопроса на следующем заседании Совета ЕС.
Сторінка Євгена Перебийноса у Фейсбук
Марина Тищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война на Донбассе антироссийские санкции санкции парламент чехии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 