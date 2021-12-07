Чешские парламентарии попросили правительство подготовить санкции против России
07.12.2021, 19:34
Фото: depositphotos.com
Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии предложил правительству подготовить санкции, которые ощутимо повлияют на Россию, если та вновь вторгнется на территорию Украины. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
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На срочном заседании парламентарии осудили попытки России распространить свое влияние на соседнюю страну и подчеркнули, что поддержка суверенитета Украины является приоритетом безопасности Чехии.
Они предложили правительству наладить максимально тесное сотрудничество в рамках НАТО и предоставить максимальную поддержку совместным действиям в рамках обсуждения вопроса на следующем заседании Совета ЕС.
- В США готовят жесткие экономические санкции против России. Их применят, если Россия еще раз вторгнется и на территорию Украины.
- США и Евросоюз обсуждают, возможно ли запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, если она нападет на Украину.
- Будущий канцлер Германии обеспокоен наращиванием российских войск на украинских границах и назвал неприемлемыми угрозы Украине.
- Военные руководители НАТО провели виртуальную встречу, где обсуждали последние события в Украине.
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