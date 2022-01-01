Бывшие послы США требуют от Байдена обнародовать возможные санкции против РФ – АР
После звонка президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину группа из 24 экс-чиновников национальной безопасности США и экспертов по России выступила с заявлением, призвав Байдена немедленно и публично опубликовать санкции, которые ждут РФ, если Путин продолжит военные действия против Украины. Об этом сообщает Associated Press.
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В группу подписантов вошли несколько официальных лиц, работавших в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона. Заявление подписали несколько экс-послов США, в том числе Дэниел Фрид, бывшие послы Штатов в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывшие послы Штатов в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст.
"Мы считаем, что США следует в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной немедленно предпринять шаги, чтобы повлиять на расчет Кремля по затратам и выгодам, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", – сказано в заявлении.
Группа подписантов заявила, что такие ответные меры должны включать в себя пакет "серьезных и болезненных санкций", которые должны быть применены немедленно, если Россия нападет на Украину.
"В идеале план этих санкций следует сообщить Москве, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется", – сказано в заявлении.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения, но конкретики пока нет.
- РФ передала США и НАТО список требований: она хочет отказа НАТО от расширения на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ. Переговоры РФ и США ожидаются 10 января, а РФ и НАТО – 12-го.
- 30 декабря Байден созвонился с Путиным, инициатором разговора была Россия. Версия Кремля об итогах созвона изложена здесь, а здесь – Белого дома.
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