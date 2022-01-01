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Бывшие послы США требуют от Байдена обнародовать возможные санкции против РФ – АР

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2022, 11:33
Бывшие послы США требуют от Байдена обнародовать возможные санкции против РФ – АР - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

После звонка президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину группа из 24 экс-чиновников национальной безопасности США и экспертов по России выступила с заявлением, призвав Байдена немедленно и публично опубликовать санкции, которые ждут РФ, если Путин продолжит военные действия против Украины. Об этом сообщает Associated Press.

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В группу подписантов вошли несколько официальных лиц, работавших в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона. Заявление подписали несколько экс-послов США, в том числе Дэниел Фрид, бывшие послы Штатов в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также бывшие послы Штатов в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст.

"Мы считаем, что США следует в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной немедленно предпринять шаги, чтобы повлиять на расчет Кремля по затратам и выгодам, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", – сказано в заявлении.

Группа подписантов заявила, что такие ответные меры должны включать в себя пакет "серьезных и болезненных санкций", которые должны быть применены немедленно, если Россия нападет на Украину.

"В идеале план этих санкций следует сообщить Москве, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется", – сказано в заявлении.

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Оксана Житнюк
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