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США могут ограничить импорт в Россию смартфонов и компонентов самолетов и авто – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 23:37
США могут ограничить импорт в Россию смартфонов и компонентов самолетов и авто – Reuters - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Официальные лица США рассматривают возможность принятия против России жестких мер экспортного контроля, включающих ограничение импорта в РФ смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Джо Байдена.

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Эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных официальных лиц 21 декабря. Они станут дополнением к экономическим санкциям, которые администрация Байдена рассматривает в случае нового вторжения России в Украину.

Эти меры включают "чрезвычайные" меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ ко многим промышленным и потребительским технологиям в России, сказал чиновник.

По его словам, эти потенциальные меры будут беспрецедентными для России. В них будут задействованы инструменты, используемые ранее администрацией бывшего президента Дональда Трампа для создания помех китайской телекоммуникационной компании Huawei в доступе к передовым полупроводникам.

Основанием для таких действий является тот факт, что полупроводники, которые используются в телефонах Huawei, включают детали, разработанные в Соединенных Штатах, сказал чиновник.

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Вадим Ребрина
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Россия санкции Huawei джо байден
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