США могут ограничить импорт в Россию смартфонов и компонентов самолетов и авто – Reuters
Официальные лица США рассматривают возможность принятия против России жестких мер экспортного контроля, включающих ограничение импорта в РФ смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Джо Байдена.
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Эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных официальных лиц 21 декабря. Они станут дополнением к экономическим санкциям, которые администрация Байдена рассматривает в случае нового вторжения России в Украину.
Эти меры включают "чрезвычайные" меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ ко многим промышленным и потребительским технологиям в России, сказал чиновник.
По его словам, эти потенциальные меры будут беспрецедентными для России. В них будут задействованы инструменты, используемые ранее администрацией бывшего президента Дональда Трампа для создания помех китайской телекоммуникационной компании Huawei в доступе к передовым полупроводникам.
Основанием для таких действий является тот факт, что полупроводники, которые используются в телефонах Huawei, включают детали, разработанные в Соединенных Штатах, сказал чиновник.
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает Западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
- Несмотря на отказ Кремля снизить напряжение вокруг Украины, ведущие страны Евросоюза "неохотно" занимаются разработкой санкций, которые следует ввести против России в случае нового вторжения в Украину, пишет Bloomberg.
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