Топ-страны ЕС тормозят новые санкции против России, хотят поговорить с ней – Bloomberg
Несмотря на отказ Кремля снизить напряжение вокруг Украины, ведущие страны Евросоюза "неохотно" занимаются разработкой санкций, которые следует ввести против России в случае нового вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, Франция, Германия, Италия и Испания намерены провести переговоры с Москвой, прежде чем приняться за разработку новых санкций. Топ-дипломаты других стран ЕС анонимно высказали противоположную позицию: якобы публичные угрозы сдержат президента РФ Владимир Путина.
В СМИ подчеркивают, что США и союзники сталкиваются с разногласиями во время разработки санкций против России. Некоторые страны Европы скептически относятся к данным Белого дома о наращивании российских войск.
"Мы хотим попытаться изучить различные сценарии, чтобы подготовить ответ для каждого из них, и дать понять, что ответ будет на любой из них, если они произойдут", – сказал руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Уточняется, что вопрос антироссийских санкций лидеры ЕС обсудят 15-16 декабря на предстоящем саммите в Брюсселе.
В шестом саммите Восточного партнерства примет участие президент Владимир Зеленский.
- В октябре 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек.
- В начале декабря США поделились с Европой разведданными, которые убедили даже некоторые "скептически" настроенные страны в ЕС, в том числе Германию, что Россия все-таки может готовить новое вторжение в Украину.
Читайте также: Министр обороны Британии обещает Путину "долгосрочные последствия" за вторжение в Украину
Комментарии