Топ-страны ЕС тормозят новые санкции против России, хотят поговорить с ней – Bloomberg

Несмотря на отказ Кремля снизить напряжение вокруг Украины, ведущие страны Евросоюза "неохотно" занимаются разработкой санкций, которые следует ввести против России в случае нового вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Франция, Германия, Италия и Испания намерены провести переговоры с Москвой, прежде чем приняться за разработку новых санкций. Топ-дипломаты других стран ЕС анонимно высказали противоположную позицию: якобы публичные угрозы сдержат президента РФ Владимир Путина.

В СМИ подчеркивают, что США и союзники сталкиваются с разногласиями во время разработки санкций против России. Некоторые страны Европы скептически относятся к данным Белого дома о наращивании российских войск.

"Мы хотим попытаться изучить различные сценарии, чтобы подготовить ответ для каждого из них, и дать понять, что ответ будет на любой из них, если они произойдут", – сказал руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Уточняется, что вопрос антироссийских санкций лидеры ЕС обсудят 15-16 декабря на предстоящем саммите в Брюсселе.

В шестом саммите Восточного партнерства примет участие президент Владимир Зеленский.

Читайте также: Министр обороны Британии обещает Путину "долгосрочные последствия" за вторжение в Украину

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.