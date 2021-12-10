Министр обороны Британии обещает Путину "долгосрочные последствия" за вторжение в Украину

Россия столкнется с серьезными последствиями, если ее войска вторгнутся в Украину. Об этом предупредил президента России Владимира Путина министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет Голос Америки.

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"Любые действия России, представляющие угрозу для суверенитета Украины, повлекут за собой не только серьезные, но и долгосрочные последствия для России", – сказал он.

Глава Минобороны Британии рекомендовал Путину "хорошо подумать" и не предпринимать шаги, которые спровоцируют "смертоносную гражданскую войну" в России.

Уоллес полагает: Россия не хочет серьезных последствий. Он добавил, что также не хотел бы видеть войну "на краю Европы".

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Яна Катасонова

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