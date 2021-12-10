Министр обороны Британии обещает Путину "долгосрочные последствия" за вторжение в Украину
Россия столкнется с серьезными последствиями, если ее войска вторгнутся в Украину. Об этом предупредил президента России Владимира Путина министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет Голос Америки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Любые действия России, представляющие угрозу для суверенитета Украины, повлекут за собой не только серьезные, но и долгосрочные последствия для России", – сказал он.
Глава Минобороны Британии рекомендовал Путину "хорошо подумать" и не предпринимать шаги, которые спровоцируют "смертоносную гражданскую войну" в России.
Уоллес полагает: Россия не хочет серьезных последствий. Он добавил, что также не хотел бы видеть войну "на краю Европы".
- В октябре 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек.
- В начале декабря США поделились с Европой разведданными, которые убедили даже некоторые "скептически" настроенные страны в ЕС, в том числе Германию, что Россия все-таки может готовить новое вторжение в Украину.
Читайте также: Евродепутат: Россия вряд ли нападет на Украину зимой: ее обычная тактика – внезапность
Комментарии