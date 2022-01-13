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"Барабаны войны звучат громко". США заявили о возможной эскалации с Россией

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 20:35
Майкл Карпентер (Фото: LIGA.net)

Запад должен подготовиться к возможной эскалации напряженности в отношениях с Москвой. Об этом заявил представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер после переговоров с Россией в Вене 13 января, предупредив, что "барабанная дробь войны звучит громко". Об этом сообщает Reuters.

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Постпред США в ОБСЕ заявил, что Соединенные Штаты не допустят появления сфер влияния или ограничений наций права выбирать союзы.

"Сейчас мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности, – сказал Карпентер. – Барабанная дробь войны звучит громко, а риторика стала довольно резкой".

По его словам, стягивание Россией 100 000 военнослужащих, современного вооружения, артиллерийских систем, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов вблизи ее границы с Украиной вызывает много вопросов о намерениях РФ.

"Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы должны быть готовы к тому, что может произойти эскалация", – сказал дипломат, добавив, что Вашингтон предпочитает путь диалога и деэскалации.

Читайте также: США в ОБСЕ о требованиях России: Нельзя вознаграждать агрессию, угрозы и шантаж

Наталия Медведева
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