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Боррель: Судьба Северного потока-2 будет зависеть от военной обстановки в Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 15:28
Боррель: Судьба Северного потока-2 будет зависеть от военной обстановки в Украине - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что судьба газопровода Северный поток-2 будет зависеть от потенциальной агрессии России против Украины. Об этом он сказал журналистам после встречи министров обороны стран Евросоюза в Бресте, передает Reuters.

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"Безусловно, функционирование этой инфраструктуры будет зависеть и от развития событий в Украине, и от позиции России", – заявил Боррель.

По его словам, нельзя представить ситуацию, когда "на всякий случай" планируется введение санкций против России, и одновременно с этим – открытие инфраструктуры.

"Это, безусловно, связано с военной обстановкой в Украине, это очевидно", – сказал Боррель.

При этом, по словам главы европейской дипломатии, если Россия пойдет на деэскалацию, решение об открытии Северного потока-2 будет в руках немецких и европейских регулирующих органов.

  • В связи с угрозой нового вторжения РФ в Украину идут переговоры США, НАТО и ОБСЕ с Россией: LIGA.net ведет хронику.
  • После ухода Меркель в отставку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что сейчас СП–2 не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал ошибкой строительство газопровода. Тем временем министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призывает не связывать газопровод Северный поток-2 и агрессию РФ против Украины.
  • Демократы в сенате США презентовали законопроект о санкциях против РФ: в нем говорится, что нужно "рассмотреть все доступные и надлежащие меры", чтобы газопровод не был запущен.

Читайте также: США, Германия и ЕС работают над задержкой запуска Северного потока-2 – Нуланд

Оксана Житнюк
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