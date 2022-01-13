Боррель: Судьба Северного потока-2 будет зависеть от военной обстановки в Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что судьба газопровода Северный поток-2 будет зависеть от потенциальной агрессии России против Украины. Об этом он сказал журналистам после встречи министров обороны стран Евросоюза в Бресте, передает Reuters.

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"Безусловно, функционирование этой инфраструктуры будет зависеть и от развития событий в Украине, и от позиции России", – заявил Боррель.

По его словам, нельзя представить ситуацию, когда "на всякий случай" планируется введение санкций против России, и одновременно с этим – открытие инфраструктуры.

"Это, безусловно, связано с военной обстановкой в Украине, это очевидно", – сказал Боррель.

При этом, по словам главы европейской дипломатии, если Россия пойдет на деэскалацию, решение об открытии Северного потока-2 будет в руках немецких и европейских регулирующих органов.

В связи с угрозой нового вторжения РФ в Украину идут переговоры США, НАТО и ОБСЕ с Россией: LIGA.net ведет хронику.

ведет хронику. После ухода Меркель в отставку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что сейчас СП–2 не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал ошибкой строительство газопровода. Тем временем министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призывает не связывать газопровод Северный поток-2 и агрессию РФ против Украины.

Демократы в сенате США презентовали законопроект о санкциях против РФ: в нем говорится, что нужно "рассмотреть все доступные и надлежащие меры", чтобы газопровод не был запущен.

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Оксана Житнюк

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