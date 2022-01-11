Ермак: Новое вторжение России в Украину станет вердиктом для НАТО
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что новое вторжение России в Украину станет "вердиктом" для НАТО, и придется объяснять, почему так долго длились разговоры об этой угрозе, но нападение все же случилось. Об этом он сказал в интервью британскому Channel 4.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Если это произойдет (вторжение, – ред.), это будет вердиктом для НАТО. И это будет большой проблемой, потому что всем западным странам придется объяснять своему обществу, почему они так долго говорили, но это (вторжение, – ред.) произошло", – сказал глава Офиса президента.
По его мнению, если агрессии России удастся противостоять, это будет "одна из наибольших побед всех наших партнеров". В то же время, считает Ермак, "некоторые проблемы", продолжение войны в Украине и эскалация станут одной из наибольших потерь для западных союзников.
"В эту же секунду настанет конец любой безопасности в любых странах – не только в Европе, но и во всем мире", – заявил он.
Ермак также выразил уверенность, что более 90% населения Украины в случае нового вторжения РФ будет защищать страну.
- Разведка в ноябре 2021 года сообщила об угрозе нового вторжения РФ в Украину, его прогнозировали на январь. Сейчас, по данным NYT, планы вторжения могли сместиться на февраль. Также американские чиновники говорят, что Путин начал перебрасывать вертолеты к границам Украины.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- 10 января на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
- На этой неделе еще состоятся переговоры с РФ в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
Читайте также: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ
Комментарии