Ермак: Новое вторжение России в Украину станет вердиктом для НАТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что новое вторжение России в Украину станет "вердиктом" для НАТО, и придется объяснять, почему так долго длились разговоры об этой угрозе, но нападение все же случилось. Об этом он сказал в интервью британскому Channel 4.

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"Если это произойдет (вторжение, – ред.), это будет вердиктом для НАТО. И это будет большой проблемой, потому что всем западным странам придется объяснять своему обществу, почему они так долго говорили, но это (вторжение, – ред.) произошло", – сказал глава Офиса президента.

По его мнению, если агрессии России удастся противостоять, это будет "одна из наибольших побед всех наших партнеров". В то же время, считает Ермак, "некоторые проблемы", продолжение войны в Украине и эскалация станут одной из наибольших потерь для западных союзников.

"В эту же секунду настанет конец любой безопасности в любых странах – не только в Европе, но и во всем мире", – заявил он.

Ермак также выразил уверенность, что более 90% населения Украины в случае нового вторжения РФ будет защищать страну.

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Оксана Житнюк

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