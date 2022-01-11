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В Конгрессе США предложили признать Украину страной "НАТО-плюс": что это даст

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 15:27
В Конгрессе США предложили признать Украину страной
Майкл Маккол (фото - ЕРА)

Группа конгрессменов от Республиканской партии (имеет меньшинство в обеих палатах Конгресса США) предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс", что, в частности, должно увеличить финансирование поставок ей летального вооружения. Об этом сообщает Голос Америки.

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Как отмечается, статус страны "НАТО-плюс" должен обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже Украине некоторых американских оборонных товаров и услуг.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России", – объяснил соавтор законопроекта Майк Роджерс.

Также законопроект отвергает требование России о запрете на вступление других стран НАТО и размещение ракет средней дальности в Европе. Он требует, чтобы США официально определили: является ли РФ государством–спонсором терроризма.

Кроме того, законопроект предполагает привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина за агрессию – немедленное введение санкций против российско-немецкого газопровода Северный поток-2, которые не позволят начать его эксплуатацию.

Также в нем предлагается выделить Радио Свобода $155 млн на борьбу с российскими фейками.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы", – объяснил Майкл Маккол, ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам и главный спонсор законопроекта.

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Марк Сировой
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