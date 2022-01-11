В Конгрессе США предложили признать Украину страной "НАТО-плюс": что это даст
Группа конгрессменов от Республиканской партии (имеет меньшинство в обеих палатах Конгресса США) предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс", что, в частности, должно увеличить финансирование поставок ей летального вооружения. Об этом сообщает Голос Америки.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, статус страны "НАТО-плюс" должен обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже Украине некоторых американских оборонных товаров и услуг.
"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России", – объяснил соавтор законопроекта Майк Роджерс.
Также законопроект отвергает требование России о запрете на вступление других стран НАТО и размещение ракет средней дальности в Европе. Он требует, чтобы США официально определили: является ли РФ государством–спонсором терроризма.
Кроме того, законопроект предполагает привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина за агрессию – немедленное введение санкций против российско-немецкого газопровода Северный поток-2, которые не позволят начать его эксплуатацию.
Также в нем предлагается выделить Радио Свобода $155 млн на борьбу с российскими фейками.
"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы", – объяснил Майкл Маккол, ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам и главный спонсор законопроекта.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- 10 января на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы.
- На этой неделе еще состоятся переговоры с РФ в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
- LIGA.net ведет хронику с главными новостями переговоры Запада и России.
Читайте также разбор от LIGA.net: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ
Комментарии