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Швеция и Финляндия могут "мгновенно" стать членами НАТО – экс-генсек

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 18:11
Швеция и Финляндия могут
Андерс Фог Расмуссен (Фото - EPA-EFE)

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Финляндия и Швеция соответствуют критериям членства в Альянсе, и вступление может осуществиться быстро, даже "мгновенно". Об этом он сказал в интервью финской телерадиокомпании Yle.

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"Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство, мы могли бы принять решение мгновенно. Вы можете стать членом (Альянса, - ред.) уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям", - сказал экс-генсек НАТО.

По его словам, "дерзкие требования" президента РФ Владимира Путина прекратить расширение на восток усиливают желание других стран вступить в Альянс. Он назвал ультиматумы российского лидера неприемлемыми и заявил, что двери НАТО останутся открытыми, "и мы не хотим, чтобы Путин был швейцаром".

"Я не понимаю логики России здесь. Если Россия вторгнется в Украину, это, несомненно, усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции. Цена нападения на Украину будет высокой", - сказал он.

По мнению Расмуссена, в конечном счете Путин вряд ли захочет идти на новое вторжение в Украину, так как это повлечет за собой экономические санкции против РФ и поставки оружия в Украину западными партнерами.  

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Оксана Житнюк
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нато швеция Финляндия андерс фог расмуссен
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