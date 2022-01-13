Швеция усиливает патрулирование острова Готланд из-за напряженности между Россией и НАТО
Сегодня военнослужащие Швеции заявили о наращивании своей активности на острове Готланд в Балтийском море из-за усиления напряженности между НАТО и Россией на фоне ее агрессии против Украины. Об этом сообщает Reuters.
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"С сегодняшнего дня у нас появятся патрули, которые будут видны в определенных местах, в том числе в Висбю (административный центр острова, – ред.)", — сказал представитель Готландского полка Томас Ангшаммар.
Швеция не является членом НАТО, но имеет тесные связи с Альянсом и наращивает свои вооруженные силы на фоне возросшего беспокойства из-за российского военного присутствия в регионе Балтийского моря.
В последние годы Стокгольм жаловался на несколько инцидентов с участием российских военных самолетов, в том числе на нарушение воздушного пространства Швеции.
Также на прошлой неделе верховный военачальник Швеции заявил, что шведская стратегия безопасности будет полностью подорвана, если НАТО согласится на требования Кремля о нерасширении и ограничении своего присутствия в Европе.
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