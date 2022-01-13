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Швеция усиливает патрулирование острова Готланд из-за напряженности между Россией и НАТО

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 17:44
Швеция усиливает патрулирование острова Готланд из-за напряженности между Россией и НАТО - Фото
Шведские военные в Готланде (Фото - ЕРА)

Сегодня военнослужащие Швеции заявили о наращивании своей активности на острове Готланд в Балтийском море из-за усиления напряженности между НАТО и Россией на фоне ее агрессии против Украины. Об этом сообщает Reuters.

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"С сегодняшнего дня у нас появятся патрули, которые будут видны в определенных местах, в том числе в Висбю (административный центр острова, – ред.)", — сказал представитель Готландского полка Томас Ангшаммар.

СПРАВКА. Готланд – самый большой остров Швеции, имеет стратегическое значение и находится примерно в 330 км от российского Калининграда, где расположена штаб-квартира Балтийского флота РФ. В 2019 году Швеция разместила на острове обновленную систему противоракетной обороны "земля-воздух". Во время российско-шведской войны 1808-1809 годов Готланд несколько недель был оккупирован РФ и оглашен "российской провинцией".

Швеция не является членом НАТО, но имеет тесные связи с Альянсом и наращивает свои вооруженные силы на фоне возросшего беспокойства из-за российского военного присутствия в регионе Балтийского моря.

В последние годы Стокгольм жаловался на несколько инцидентов с участием российских военных самолетов, в том числе на нарушение воздушного пространства Швеции.

Также на прошлой неделе верховный военачальник Швеции заявил, что шведская стратегия безопасности будет полностью подорвана, если НАТО согласится на требования Кремля о нерасширении и ограничении своего присутствия в Европе.

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Оксана Житнюк
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нато швеция патрулирование агрессия рф остров Готланд
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