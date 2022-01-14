Лаврова спросили, как РФ отреагирует, если финны и шведы захотят в НАТО. Он ушел от ответа

Журналист из Финляндии спросил на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова, уважает ли Россия суверенитет Финляндии и Швеции и их право самостоятельно принимать решение по политике безопасности, в том числе в вопросе вступления в НАТО. Лавров заявил, что РФ уважает приверженность этих стран нейтральному статусу.

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Глава МИД РФ считает, что суверенитет этих стран "не уважают те, кто всеми правдами и неправдами хотят спровоцировать их присоединение к НАТО" и "напрямую устами того же (генерального секретаря НАТО) Столтенберга зазывают Стокгольм и Хельсинки к присоединению к Североатлантическому Альянсу".

24 декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО "имело бы серьезные военно-политические последствия и потребовало бы адекватной реакции РФ".

11 января 2022 года помощница госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что НАТО всегда готово говорить с Финляндией и Швецией о вступлении в Альянс, если они этого захотят и готовы соответствовать его стандартам.

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Сергей Бережной

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