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Лаврова спросили, как РФ отреагирует, если финны и шведы захотят в НАТО. Он ушел от ответа

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 13:07
Лаврова спросили, как РФ отреагирует, если финны и шведы захотят в НАТО. Он ушел от ответа - Фото
Сергей Лавров (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Журналист из Финляндии спросил на пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова, уважает ли Россия суверенитет Финляндии и Швеции и их право самостоятельно принимать решение по политике безопасности, в том числе в вопросе вступления в НАТО. Лавров заявил, что РФ уважает приверженность этих стран нейтральному статусу. 

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Глава МИД РФ считает, что суверенитет этих стран "не уважают те, кто всеми правдами и неправдами хотят спровоцировать их присоединение к НАТО" и "напрямую устами того же (генерального секретаря НАТО) Столтенберга зазывают Стокгольм и Хельсинки к присоединению к Североатлантическому Альянсу".  

24 декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО "имело бы серьезные военно-политические последствия и потребовало бы адекватной реакции РФ". 

11 января 2022 года помощница госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что НАТО всегда готово говорить с Финляндией и Швецией о вступлении в Альянс, если они этого захотят и готовы соответствовать его стандартам. 

Читайте также: Представитель РФ на переговорах с США: НАТО должно "отправляться на рубежи 1997 года"

Сергей Бережной
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нато Сергей Лавров Финляндия швеция нейтралитет
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