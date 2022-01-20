Финляндия: Жесткие санкции при вторжении России в Украину будут, заявка в НАТО – вряд ли

Финляндия введет против России "крайне жесткие санкции" в случае ее нового вторжения в Украину, сказала премьер-министр Санна Марин в интервью Reuters.

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Марин заверила, что планируемые санкции будут "существенными" и "действенными". Она также подчеркнула, что Финляндии в течение долгих лет удается поддерживать "функциональные" отношения с соседней Россией.

Премьер подтвердила в интервью ранее высказанную ею позицию, что Финляндия не собирается в ближайшее время подавать заявку на вступление в НАТО, но считает принципиальным сохранить за собой такое право.

Марин отметила, что такую позицию Финляндии "никто не сможет изменить давлением – ни США, ни Россия, ни кто-либо еще".

Она также уверена, что общественная дискуссия о вступлении в НАТО продолжится и в ближайшие годы.

По данным опроса, опубликованного газетой Helsingin Sanomat, вступление в НАТО сейчас поддерживают 28% граждан Финляндии, 42% выступают против, остальные не определились. Отмечается, что за вступление в НАТО в этот раз высказались на 8% больше финнов, чем в конце 2019 года.

17 января президенты Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Саули Ниинисте по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины и заявили, что в дебатах с Россией "должен быть ясно слышен европейский голос".

В апреле 2021 года сообщалось, что Финляндия готова организовать встречу президента США Байдена с лидером РФ Путиным.

14 декабря президент Финляндии Ниинисте позвонил Путину, выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией на границах Украины и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение.

Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен заявил, что Швеция и Финляндия могут "мгновенно" стать членами Альянса.

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