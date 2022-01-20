UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Финляндия: Жесткие санкции при вторжении России в Украину будут, заявка в НАТО – вряд ли

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 10:40
Финляндия: Жесткие санкции при вторжении России в Украину будут, заявка в НАТО – вряд ли - Фото
Санна Марин (Фото - EPA-EFE)

Финляндия введет против России "крайне жесткие санкции" в случае ее нового вторжения в Украину, сказала премьер-министр Санна Марин в интервью Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Марин заверила, что планируемые санкции будут "существенными" и "действенными". Она также подчеркнула, что Финляндии в течение долгих лет удается поддерживать "функциональные" отношения с соседней Россией.

Премьер подтвердила в интервью ранее высказанную ею позицию, что Финляндия не собирается в ближайшее время подавать заявку на вступление в НАТО, но считает принципиальным сохранить за собой такое право.

Марин отметила, что такую позицию Финляндии "никто не сможет изменить давлением – ни США, ни Россия, ни кто-либо еще".

Она также уверена, что общественная дискуссия о вступлении в НАТО продолжится и в ближайшие годы.   

По данным опроса, опубликованного газетой Helsingin Sanomat, вступление в НАТО сейчас поддерживают 28% граждан Финляндии, 42% выступают против, остальные не определились. Отмечается, что за вступление в НАТО в этот раз высказались на 8% больше финнов, чем в конце 2019 года. 

17 января президенты Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Саули Ниинисте по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины и заявили, что в дебатах с Россией "должен быть ясно слышен европейский голос". 

  • В апреле 2021 года сообщалось, что Финляндия готова организовать встречу президента США Байдена с лидером РФ Путиным.
  • 14 декабря президент Финляндии Ниинисте позвонил Путину, выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией на границах Украины и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение.

Читайте также: Лаврова спросили, как РФ отреагирует, если финны и шведы захотят в НАТО. Он ушел от ответа

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России санкции нато Финляндия Санна Марин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 