Франция и Финляндия "хотят слышать европейский голос" в переговорах с Россией по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Саули Нийнисте во время телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины и договорились, что в дебатах с Россией "должен быть ясно слышен европейский голос". Об этом сообщили в администрации финского лидера.

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"Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Крайне важно, чтобы в дебатах был ясно слышен и европейский голос", – говорится в сообщении.

Главы государств также обсудили ситуацию с безопасностью Европы, сотрудничество в сфере безопасности Евросоюза и тесное взаимодействие с США.

Ранее президент Франции заявил, что Совбез ООН сейчас не принимает никаких полезных решений, поэтому необходимо больше независимости для Европы в сфере безопасности.

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Александр Матвиенко

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