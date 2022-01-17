Франция и Финляндия "хотят слышать европейский голос" в переговорах с Россией по Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Саули Нийнисте во время телефонных переговоров обсудили ситуацию вокруг Украины и договорились, что в дебатах с Россией "должен быть ясно слышен европейский голос". Об этом сообщили в администрации финского лидера.
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"Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Крайне важно, чтобы в дебатах был ясно слышен и европейский голос", – говорится в сообщении.
Главы государств также обсудили ситуацию с безопасностью Европы, сотрудничество в сфере безопасности Евросоюза и тесное взаимодействие с США.
Ранее президент Франции заявил, что Совбез ООН сейчас не принимает никаких полезных решений, поэтому необходимо больше независимости для Европы в сфере безопасности.
- После переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен заявил, что Швеция и Финляндия могут "мгновенно" стать членами Альянса.
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