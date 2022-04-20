Россия провела испытание новой межконтинентальной ракеты. Ударила по Камчатке

Россия провела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом пишет агентство Reuters.

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После запуска Путин заявил, что ракета не имеет аналогов в других странах и даст пищу для размышлений тем, кто пытается угрожать России.

Ракета была запущена из полигона в Плесецке, Архангельская область, и поразила цели на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке, уточняет агентство со ссылкой на заявление военных РФ.

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Роман Брыль

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