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Россия провела испытание новой межконтинентальной ракеты. Ударила по Камчатке

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 18:26
Россия провела испытание новой межконтинентальной ракеты. Ударила по Камчатке - Фото
Фото: ЕРА

Россия провела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом пишет агентство Reuters. 

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После запуска Путин заявил, что ракета не имеет аналогов в других странах и даст пищу для размышлений тем, кто пытается угрожать России. 

Ракета была запущена из полигона в Плесецке, Архангельская область, и поразила цели на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке, уточняет агентство со ссылкой на заявление военных РФ. 

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Роман Брыль
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