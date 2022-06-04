Украинские военные уверены, что им удастся вернуть под свой контроль Северодонецк – ВГА

В Северодонецке ведутся позиционные уличные бои. Украинским военным удалось перегруппироваться и построить линию обороны, они принимают все меры для того, чтобы вернуть город под свой контроль. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк.

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"На самом деле ситуация довольно сложная. Наши военные принимают все необходимые меры для того, чтобы оттеснить врага с территории города. Ведутся позиционные уличные бои. Это сопровождается постоянными артиллерийскими обстрелами. Ситуация довольно напряженная, но есть надежда и уверенность наших вооруженных сил, что все получится", – сказал глава ВГА.

Он не считает, что город оккупирован. По словам Стрюка, был частичный успех россиян, которым удалось пройти в город и захватить "довольно существенную его часть, почти разделив его пополам". Но украинские военные смогли перегруппироваться, построить линию обороны, "и сейчас принимаются все меры, чтобы вернуть город под полный контроль Украины", сообщил глава ВГА.

Вадим Ребрина

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