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Россия обстреливает мост в Северодонецке, чтобы отрезать город — Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 08:12
Россия обстреливает мост в Северодонецке, чтобы отрезать город — Гайдай - Фото
Мост в Северодонецке (Фото: EPA)

Российская армия обстреляла еще один мост в Северодонецке, продолжая попытки отрезать город от "большой земли". Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. 

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По его словам, оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и несут потери, однако усиливаются и пытаются продвигаться снова.

В очередной раз противник обстрелял мост, пытаясь, таким образом, отрезать город. Вероятно, речь идет об одной из переправ через Северский Донец, которая соединяет город с соседним Лисичанском. 

Также Гайдай сообщил, что в Горской громаде 3 июня погибли трое гражданских. 

Читайте также: Гайдай: Кто такая Безуглая, чтобы я ей говорил, где нахожусь – офицер российской разведки?

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс северодонецк Гайдай
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