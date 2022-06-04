Россия обстреливает мост в Северодонецке, чтобы отрезать город — Гайдай

Российская армия обстреляла еще один мост в Северодонецке, продолжая попытки отрезать город от "большой земли". Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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По его словам, оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и несут потери, однако усиливаются и пытаются продвигаться снова.

В очередной раз противник обстрелял мост, пытаясь, таким образом, отрезать город. Вероятно, речь идет об одной из переправ через Северский Донец, которая соединяет город с соседним Лисичанском.

Также Гайдай сообщил, что в Горской громаде 3 июня погибли трое гражданских.

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Дмитрий Гриниченко

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