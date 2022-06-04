"Своих не считают". РФ сменила тактику в Северодонецке – комбат батальона "Свобода"
При штурме Северодонецка российские войска сменили тактику, которую отличает безразличие даже к собственным бойцам. Об этом в интервью НВ сообщил командир батальона "Свобода" Петр Кузик, который сегодня обороняет город.
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По его словам, украинские воины пытались смешиваться с вражеской пехотой, чтобы нивелировать артиллерию противника — это работало несколько дней, однако теперь россияне накрывают артиллерией и своих, и чужих.
Кузик отметил, что оккупанты проанализировали свои ошибки и сменили тактику.
"Теперь пехота подходит к нашим позициям, мы ее пытаемся уничтожить. Уцелевшие сразу убегают, передают координаты, — и начинает по нам работать артиллерия, по несколько часов. Если мы танки жжем или отбиваем, — снова артиллерия. И так несколько раз. Пока определенные дома до фундамента не стерли, мы можем закрепиться. Но вот сегодня уже практика показала, что им абсолютно безразличны свои люди — валят артиллерией, лишь бы нанести вред. То есть они и своих не считают", — сказал комбат.
- Сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российская армия обстреляла еще один мост в Северодонецке, продолжая попытки отрезать город от "большой земли".
- 3 июня ВСУ отодвинули российские войска в Северодонецке и вернули контроль над 20% города. В ходе уличных боев россияне утратили много техники и личного состава, в том числе кадыровцев.
- Аналитики ISW считают, что после потерь в Северодонецке россиянам не хватит сил наступать в Донецкой области.
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