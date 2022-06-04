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"Своих не считают". РФ сменила тактику в Северодонецке – комбат батальона "Свобода"

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 11:45
Петр Кузик (Фото: Петр Кузик/Facebook)

При штурме Северодонецка российские войска сменили тактику, которую отличает безразличие даже к собственным бойцам. Об этом в интервью НВ сообщил командир батальона "Свобода" Петр Кузик, который сегодня обороняет город. 

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По его словам, украинские воины пытались смешиваться с вражеской пехотой, чтобы нивелировать артиллерию противника — это работало несколько дней, однако теперь россияне накрывают артиллерией и своих, и чужих. 

Кузик отметил, что оккупанты проанализировали свои ошибки и сменили тактику.  

"Теперь пехота подходит к нашим позициям, мы ее пытаемся уничтожить. Уцелевшие сразу убегают, передают координаты, — и начинает по нам работать артиллерия, по несколько часов. Если мы танки жжем или отбиваем, — снова артиллерия. И так несколько раз. Пока определенные дома до фундамента не стерли, мы можем закрепиться. Но вот сегодня уже практика показала, что им абсолютно безразличны свои люди — валят артиллерией, лишь бы нанести вред. То есть они и своих не считают", — сказал комбат. 

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Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс северодонецк артиллерия
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