Много погибших. Украинские силы накрыли совещание оккупантов в Северодонецке – Гайдай

Российские оккупанты пытались провести совещание в Северодонецке, но в окна начали залетать снаряды – и многие из них погибли. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, ситуация в Северодонецке – неизменная и тяжелая: идут бои на улицах, россияне контролируют большую часть города, однако сохраняется возможность поставлять украинским силам резервы и оружие. По его словам, военные уверены, что окружения не будет.

"Недавно русня попробовала провести совещание в Доме химиков. Но что-то нахимичили, начали там погибать. Сейчас у нас еще детальной информации нет, но знаем, что в окна туда залетали гранаты и снаряды. Потом, возможно, будет детальная информация и сможем сказать, кто там именно у них погиб", – сказал Гайдай и добавил, что погибших было много.

По данным британской разведки, на 10 июня российские войска вокруг Северодонецка не продвигались на юг города, РФ пытается сокрушить украинскую оборону артиллерией и авиацией, а в интенсивных уличных боях обе стороны, вероятно, несут большие потери.

Гайдай сообщил, что вчера оккупанты сильно обстреляли Врубовку. Он не исключил, что они могли применить тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". По его словам, на том направлении идут ожесточенные бои – в частности, украинские военные ночью отбили у Тошковки "очень много атак".

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Гайдай добавил, что также обстреливается трасса Лисичанск-Бахмут. Он не исключает увеличения количества обстрелов к 12 июня, в этот день оккупанты будут отмечать день России.

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Марк Сировой

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