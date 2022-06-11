Украинские силы вчера нанесли наибольшие потери РФ под Бахмутом и Северодонецком: сводка

Украинские силы обороны вчера уничтожили 150 российских оккупантов и 10 танков. Армия РФ с начала полномасштабной войны потеряла около 32 050 военных, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Армия РФ вчера самые тяжелые потери несла на Бахмутском и Северодонецком направлениях. С 24 февраля по 11 июня российские войска потеряли:

личного состава – около 32 050 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1419 (+10),

боевых бронированных машин – 3466 (+16),

артиллерийских систем – 712 (0),

РСЗО – 222 (0),

средств ПВО – 97 (0),

самолетов – 212 (0),

вертолетов – 178 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7),

крылатых ракет – 125 (0),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10),

спецтехники – 54 (0).

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Марк Сировой

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