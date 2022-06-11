Украинские силы вчера нанесли наибольшие потери РФ под Бахмутом и Северодонецком: сводка
Украинские силы обороны вчера уничтожили 150 российских оккупантов и 10 танков. Армия РФ с начала полномасштабной войны потеряла около 32 050 военных, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Армия РФ вчера самые тяжелые потери несла на Бахмутском и Северодонецком направлениях. С 24 февраля по 11 июня российские войска потеряли:
личного состава – около 32 050 (+150) человек ликвидировано,
танков – 1419 (+10),
боевых бронированных машин – 3466 (+16),
артиллерийских систем – 712 (0),
РСЗО – 222 (0),
средств ПВО – 97 (0),
самолетов – 212 (0),
вертолетов – 178 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7),
крылатых ракет – 125 (0),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10),
спецтехники – 54 (0).
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