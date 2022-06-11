Армия России имеет успех под Славянском и частичный успех у Северодонецка – Генштаб ВСУ

Армия России добилась успеха в штурмовых действиях на Славянском направлении и частичного успеха – на Северодонецком. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанское направление

На Харьковском направлении основные усилия РФ бросила на оборону, пытается не допустить продвижения украинцев к границе. На Славянском – готовит наступление на Славянск. Ведет штурмовые действия в направлении Пасека-Богородичное, имеет успех, пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

Донбасс

На Лиманском – РФ проводит перегруппировку, пополняет запасы для подготовки наступления на Славянск и Северск. Северодонецкое – враг наступает в направлении Новотошковское-Ореховое, имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине Орехового. РФ продолжает штурмовые действия в Северодонецке.

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Бахмутское – россияне делают перегруппировку и переместили до одной БТГр (600-1000 военных) для наступления на Николаевку и Камышеваху. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активно применяет авиацию и артиллерию, чтобы сковать украинские силы и помешать переброске резервов на другие направления.

Южнобугское направление

Агрессор основные усилия сосредоточил на позиционной обороне: совершенствует второй и третий рубежи обороны, оборудовал укрепленные блокпосты возле мостов через Северно-Крымский канал. В Черном море – шесть носителей крылатых ракет "Калибр".

Север

В Беларуси прикрывают границы до семи батальонов (один батальон – от 250 до 1000 человек) беларуской армии. До 18 июня продлена проверка боеготовности армии РБ, до 8 июля – продлено закрытие воздушного пространства над югом Беларуси. В Брянской и Курской областях РФ – до трех российских БТГр не дают перебросить украинские силы на другие направления, агрессор обстрелял из артиллерии украинские позиции в приграничье Сумской области.

Вчера в Главном управлении разведки заявили, что сейчас идет война артиллерий, но Украина уступает России по количеству орудий в 10-15 раз.

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Марк Сировой

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